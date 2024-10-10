"Ситуация спровоцирована": в спецучреждении на Львовщине оправдывают воспитательницу, избившую ребенка

Комментируя заявления работниц спецучреждения, представитель омбудсмена заявила, что таким людям вообще не место в системе образования, "их близко нельзя подпускать к детям".

И. о. директора учебно-реабилитационного центра для детей во Львовской области взялась оправдывать воспитательницу, которая кулаками и железным прутом избила несовершеннолетнюю. Она заявила, что ситуация была "освещена односторонне".

Об этом и. о. директора сказала в видео, которое распространила в Сети представитель омбудсмена Ирина Суслова.

Оправдывания работников спецучреждения

Чиновница спецучреждения стала в защиту воспитательницы, избившей ребенка. Она взялась обвинять самих воспитанников центра, в том числе внутриперемещенных с востока, в плохом поведении.

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"Увидев это видео в сети Интернет, мы были шокированы. Там информация подана… Начала не было. Надо было, чтобы все видео было. Дело в том, что есть такие дети в нашей школе, которые могут поднять руку на работников школы, на воспитателей. Ругательства нецензурные не сходят с их уст. Они не реагируют ни на разговоры, ни на разъяснения. И очень школа изменилась с приходом детей – внутриперемещенных лиц с востока. Есть такие дети из тех внутриперемещенных, которые изменились в лучшую сторону, а есть такие, которые – в плохую, и плохое влияние оказывают на наших детей", – рассказала и.о. директора.

Она добавила, что воспитательница из скандального видео была отстранена от работы, и в то же время пожаловалась на то, что ее некому заменять.

"Дети чрезвычайно сложные и я не думаю, что это будет лучше, что она отстранена от работы. У нас это не система. Это произошел такой случай. Но я еще раз повторяю, что освещено односторонне", — подчеркнула чиновница спецзаведения.

Одна из воспитательниц утверждает, что это дети спровоцировали инцидент на видео. Она также намекнула на психиатрическое лечение автора видео.

"Я была одной из тех воспитательниц, которые есть на видео. Мы работали в тот день. Ситуация была действительно спровоцирована. Хотя видео мы увидели недавно, мы были шокированы тем. Но ситуация была спровоцирована девочкой, которая снимала собственно это видео. Это видео произошло больше года назад. Тот ребенок, который снимал видео, уже не учится в нашей школе. Она уже сменила после нашей две спецшколы. В настоящее время находится на лечении. Она отличалась таким… Она была провокатором. Она была озлоблена из-за того, что ее вернули из приемной семьи из Германии. Она хотела снова туда попасть, винила в этом маму. Но, видите ли, она всегда создавала такие проблемы и ситуации, привлекая других детей. Тех детей, которые шли под влияние", – высказалась воспитательница на видео.

Она также взялась подчеркивать, что девушка-автор видео курила, выпивала и всегда искала себе компании, употребляющие алкоголь, гораздо старше ее по возрасту.

"Та ситуация была спланирована. Начала того видео нет. Она началась с того, что тот ребенок, который снимал видео, хотел пойти там, где его ждала компания, которая злоупотребляет алкоголем. Ну и, конечно что – не сама, и поэтому тянула ту вторую девочку. Воспитатель ей не разрешила. Соответственно, ребенок начал избивать воспитателя. Так что это полностью спровоцированная ситуация. За это снимавший ребенок требовал деньги", – заверила работница спецучреждения.

В спецучреждении на Львовщине попытались оправдать воспитательницу, избившую ребенка

У омбудсмена возмущены заявлениями работников спецучреждения на Львовщине

В свою очередь Суслова выразила возмущение тем, что воспитатели оправдывают насилие над ребенком:

"Как такое может быть?!! Те, кто должен заботиться, воспитывать, наставлять подростков, стали в защиту коллеги, которая в прошлом году жестоко избила ребенка в спецшколе на Львовщине".

Представительница омбудсмена прокомментировала слова и. о. директора о том, что "это произошел такой случай".

"В смысле – случай… Зафиксировано насилие над ребенком, есть заявление в полицию, воспитательнице вручили подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и пытки), а пани обеспокоена только тем, кто заменит воспитательницу? То есть об интересах детей не упомянули, о причиненной физической и психологической травме тоже безразлично. Вместо этого соболезнования коллеге…" – написала Суслова в Сети.

Она добавила, что другая воспитательница вместо того, чтобы осудить действия обидчицы, обвинила детей в провокации. Представитель омбудсмена подчеркнула, что физическое наказание является формой насилия, независимо от того, было ли оно спровоцировано поведением ребенка. Подобное оправдание переводит ответственность на жертву и является грубым нарушением законов, охраняющих права ребенка.

"Комментарий воспитательницы о том, что учащиеся и живущие в учебно-реабилитационном центре дети ведут нездоровый образ жизни, включая употребление алкоголя, курение и общение с "плохими компаниями", свидетельствует о серьезной халатности со стороны персонала заведения и нарушении стандартов ухода в заведении. Такие обстоятельства являются прямым нарушением обязанностей, возложенных на подобные учреждения", – подчеркнула Суслова.

Она также отметила, что ссылка воспитательницы на то, что видео – годичной давности, не уменьшает серьезность совершенного преступления и ответственность действия работницы заведения. Представительница омбудсмена указала, что насилие против ребенка не имеет срока давности, и ответственные за уход заведения обязаны обеспечивать безопасную среду вне зависимости от обстоятельств.

"Кроме того, указание воспитательницей личной информации ребенка, в частности того, что семья отказалась от ребенка, смены заведений и намеки на психиатрическое лечение, является грубым нарушением прав ребенка и этических стандартов, закрепленных как в международном праве, так и в украинском законодательстве. Я считаю, что таким людям вообще не место в системе образования. Их близко нельзя подпускать к детям", – резюмировала Суслова.

Напомним, накануне издания "Українська правда. Життя" получило видео, свидетельствующее о жестоком обращении с детьми в учебно-реабилитационном центре Львовской области. На снятом самими детьми ролике видно, как воспитательница бьет девушку железным прутом и кулаками по голове. Полиция начала расследование.

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