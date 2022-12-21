Ситуация со светом во Львовской области: стало известно, продолжат ли применять аварийные отключения

Сегодня Львовщина может потреблять около 50% электроэнергии от привычных потребностей.

На протяжении ночи энергетикам удалось урегулировать ситуацию, поэтому аварийные отключения электроэнергии во Львовской области по состоянию на данный момент не применяют.

Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что во Львовской области действует график плановых отключений питания. Жители области могут узнать информацию об отключении по своему адресу на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света?"

"Сегодня Львовщина может потреблять около 50% своих привычных потребностей. Напомню, каждый день НЭК "Укрэнерго" доводит до областей лимиты на потребление – в зависимости от дефицита мощности в энергосистеме государства. А энергосистема в государстве одна, то есть ситуация в одной области влияет на ситуацию у всех остальных. Если область потребляет больше лимитов, которые доказала НЭК "Укрэнерго", энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям. Это необходимо, чтобы не обесточило всю область", — говорится в сообщении.

Ситуация с электроэнергией во Львовской области

Напомним, накануне, 20 декабря, из-за превышения лимита потребление электроэнергии НЭК "Укрэнерго" ввело на Львовщине аварийные отключения света.

Читайте также: