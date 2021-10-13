Ситуация сложная: во Львове Центр легочного здоровья на 100% заполнен больными коронавирусом

Среди больных есть только 2% вакцинированных пациентов.

Во Львове Центр легочного здоровья полностью заполнен больными коронавирусом. Сейчас на лечении здесь находится 270 пациентов.

Об этом сообщил директор Центра Любомир Рак, пишет zaxid.net.

По данным медика, среди больных есть только 2% вакцинированных пациентов, остальные — непривитые. Глава медицинского учреждения отмечает, что в больницу все чаще попадают люди трудоспособного возраста. Также в больнице есть 2 пациентов, которые ранее уже болели на коронавирус, их состояние не является тяжелым.

"Ситуация сложная, но контролируемая. В реанимации находится 20 больных, девять пациентов на ИВЛ", — сообщил Любомир Рак.

Напомним, за минувшие сутки на Львовщине коронавирус лабораторно подтвердили в 863 жителей области.

Также во Львове уже сегодня, 13 октября, могут объявить о внедрении новых карантинных ограничений из-за стремительного роста количества госпитализированных больных на коронавирус.

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