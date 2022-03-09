Ситуация на западных границах: где самые большие очереди из желающих выехать из Украины

Самые большие очереди из желающих выехать из Украины – в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Грушев".
На 9:00 утра 9 марта наибольшие очереди на выезд из Украины образовались на границе с Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Ситуация на пунктах пропуска с соседними государствами на выезд из Украины:
Республика Польша:
«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Угринов» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
«Рава-Русская» – 250 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
«Грушев» – 180 л/а, 30 автобусов, 0 пешеходов;
«Краковец» – 140 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
«Шегини» – 80 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов;
«Смольница» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
«Малый Березный» – 200 л/а, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 100 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.
Венгрия:
«Тиса» – 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинкове» — 10 л/а, 0 пешеходов;
«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов;
«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» – 100 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, по данным ООН, Украину уже покинули около 1,7 млн человек после нападения на нашу территорию оккупационных войск России.