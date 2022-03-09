Ситуация на западных границах: где самые большие очереди из желающих выехать из Украины

Ситуация на западных границах: где самые большие очереди из желающих выехать из Украины

Самые большие очереди из желающих выехать из Украины – в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Грушев".

На 9:00 утра 9 марта наибольшие очереди на выезд из Украины образовались на границе с Польшей.

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Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Ситуация на пунктах пропуска с соседними государствами на выезд из Украины:

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 250 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 180 л/а, 30 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» – 140 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» – 80 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов;

«Смольница» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» – 200 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 100 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 10 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 100 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, по данным ООН, Украину уже покинули около 1,7 млн человек после нападения на нашу территорию оккупационных войск России.