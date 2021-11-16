Синоптики рассказали, когда во Львове выпадет первый снег

Синоптики рассказали, когда во Львове выпадет первый снег

В Львовской области ожидается дождь с мокрым снегом.

Во Львовской области 18 ноября может выпасть первый снег. Также в регионе ожидается до -4 градусов мороза.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

Синоптики опубликовали прогноз погоды во Львовской области на эту неделю:

17 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

18 ноября – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

19 – 20 ноября – облачно с прояснениями. Временами дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.

Напомним, в Киеве, по данным Укргидрометцентра, снег ожидается уже 19 ноября. И будет он вместе с дождем. В то же время, температура будет плюсовой.

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