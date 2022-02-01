Симулирует психическое расстройство: подозреваемого в убийстве 19-летней студентки во Львове признали вменяемым

Независимая экспертиза столичных специалистов оказалась противоположной предварительным выводам львовских психиатров.

20-летнего подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок во Львове специалисты Киевского городского центра судебно-психиатрической экспертизы считают вменяемым, ведь по их выводам, парень лишь симулирует психическую болезнь, чтобы избежать наказания за жестокое преступление. Также экспертиза показала, что у парня не было признаков психической болезни на момент убийства, и сейчас он тоже здоров и не нуждается в принудительном лечении.

Таким образом независимая судебно-психиатрическая экспертиза киевских экспертов оказалась противоположной предварительным выводам львовских психиатров, которые признали подозреваемого невменяемым, пишет ZAXID.NET.

Поэтому родители убитой девушки хотят, чтобы подозреваемого перевели из психбольницы в СИЗО и довели дело до приговора. Следующее заседание суда должно состояться 8 февраля.

Напомним, мертвую 19-летнюю студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок, с множественными ранами обнаружили вечером 30 марта в съемной квартире во Львове. Обнаружила тело и вызвала полицию владелица квартиры на улице Лычаковской.

Главным подозреваемым является ее 20-летний парень из Житомирщины, его задержали в Сходнице. В полиции говорят, что молодой человек признался в содеянном и объяснил причину убийства.

Львовские психиатры признали подозреваемого невменяемым, поэтому парня перевели из СИЗО во Львовскую областную психиатрическую больницу. Но местные эксперты не смогли выяснить, был ли парень душевнобольным на момент совершения убийства, или его психика была нарушена уже после этого. Поэтому специалисты рекомендовали провести дополнительную судебно-психиатрическую экспертизу.

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