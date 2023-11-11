Силой запихали мужчину в бус: в ТЦК отреагировали на видео с принудительной мобилизацией во Львове

В обязанности привлекаются военнослужащие, которые переведены из боевых бригад по состоянию здоровья, сообщили в ТЦК.
Во Львовском областном ТЦК и СП заверили, что работники военкомата, которые насильно запихали мужчину в бус, будут привлечены к ответственности.
Об этом проинформировала Служба по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП.
"Что касается вчерашнего случая, где сетью интернет распространялась информация, о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. По данному факту проведена служебная проверка, по факту определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.
В областном ТЦК напомнили, что к обязанностям привлекаются военнослужащие, которые в переводе с боевых бригад по состоянию здоровья как ограниченно пригодные.
Напомним, 10 ноября в Сети появилось видео, как во Львове работники военнослужащего силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус.
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