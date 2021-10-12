Сильный туман, разбитый транспорт и пострадавшие: на трассе Киев-Чоп столкнулись четыре автомобиля (фото)

Сильный туман, разбитый транспорт и пострадавшие: на трассе Киев-Чоп столкнулись четыре автомобиля (фото)

Из-за аварии на трассе затруднено движение транспорта.

В селе Ивашковцы Самборского района Львовской области во вторник, 12 октября, в ДТП попали 4 автомобиля. Из-за этого пострадали два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

В аварию на трассе Киев-Чоп попали четыре автомобиля: Skoda Superb, Lexus, IVECO, Renault Master. На месте происшествия работали спасатели, которые деблокировали людей с разбитого транспорта.

В аварии пострадали 37-летний водитель Skoda и его 36-летняя пассажирка. Их госпитализировали в Самборскую районную больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

В патрульной полиции Львовской области добавили, что на месте ДТП затруднено движение транспорта. Также там наблюдается сильный туман.

Напомним, на Прикарпатье патруль сбил женщину с ребенком на пешеходном. От удара ребенка отбросило на несколько метров.

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