Сильный снегопад и заметенные дороги: синоптики предупредили об опасности во Львовской области

Во Львовской области может выпасть до 25 сантиметров снега.
Во Львове синоптики объявили об II уровне опасности, оранжевом. В городе и области 12-13 декабря ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре.
По данным синоптиков, 12 и 13 декабря в области ожидается сильный снегопад, мокрый снег и дождь.
"12 декабря значительные осадки (дождь, мокрый снег и снег), по югу территории сильный мокрый снег и снег. 13 декабря - снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 9 – 14 м/с, метели. Прирост высоты снежного покрова 15 – 25 см", — сообщили в гидрометцентре.
Также синоптики предупредили, что осадки будут настолько мощными, что в области может остановиться транспорт.
"Ожидаемые погодные условия могут негативно влиять на функционирование хозяйственного комплекса области: вызывать нарушения и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, усложнять работу предприятий энергетики, связи, строительства и коммунального хозяйства", — подчеркнули во Львовском гидрометцентре.
Читайте также:
- В феврале в Украину может прийти весна: неожиданный прогноз погоды на зиму
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Новогодние выходные 2022: когда украинцы смогут отдохнуть. Календарь праздников