Если 8 декабря идет снег, лето будет кратковременным дождем. / Pexels

Сильный снегопад и заметенные дороги: синоптики предупредили об опасности во Львовской области

Сильный снегопад и заметенные дороги: синоптики предупредили об опасности во Львовской области

Во Львовской области может выпасть до 25 сантиметров снега.

Во Львове синоптики объявили об II уровне опасности, оранжевом. В городе и области 12-13 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 12 и 13 декабря в области ожидается сильный снегопад, мокрый снег и дождь.

"12 декабря значительные осадки (дождь, мокрый снег и снег), по югу территории сильный мокрый снег и снег. 13 декабря - снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 9 – 14 м/с, метели. Прирост высоты снежного покрова 15 – 25 см", — сообщили в гидрометцентре.

Также синоптики предупредили, что осадки будут настолько мощными, что в области может остановиться транспорт.

"Ожидаемые погодные условия могут негативно влиять на функционирование хозяйственного комплекса области: вызывать нарушения и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, усложнять работу предприятий энергетики, связи, строительства и коммунального хозяйства", — подчеркнули во Львовском гидрометцентре.

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