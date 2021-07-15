Сильные ливни и грозы идут на Львовскую область: объявлено штормовое предупреждение

Первый уровень опасности.
Сегодня вечером, 15 июля, и днем 16 июля во Львове и области ожидаются сильные ливни и грозы. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение на Львовщине, первый уровень опасности.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"Вечером 15 июля ночью и утром 16 июля ожидаются значительные дожди, в горах местами сильные ливни; грозы, во время гроз местами шквалы 17 — 22 м/с, град", — говорится в сообщении.
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