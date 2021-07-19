Сильные ливни, грозы и град: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Сильные ливни, грозы и град: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

I уровень опасности, желтый.

Сегодня, 19 июля, во Львовской области синоптики прогнозируют значительный дождь, в отдельных районах сильные ливни, грозы, а иногда и град. Будет облачно с прояснениями. Температура, днем 20 -25° тепла.

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Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во время гроз ожидаются местами шквалы 17 — 22 м/с. В связи с ухудшением погодных условий в области объявили штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

В Львове также будет облачно с прояснениями. Ожидается значительный дождь, гроза и град. Температура, днем 22 -24° тепла.

Напомним, сегодня в Украине станет немного прохладнее и пойдут дожди.

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