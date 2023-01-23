"Шутник, прикольно": Садовый отреагировал на скандал с руководителем полиции Львовщины и дерзким подарком

В комментарии по ситуации с начальником патрульной полиции Садовый назвал его шутником и сказал, что это "прикольно".

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на скандал, который вызвался из-за пропуска для проезда по главной площади города.

В комментарии для ТСН.ua Андрей Садовый предположил, что с таким пропуском любимая девушка главного патрульного полицейского могла бы проехать там, где другие запрещены, но есть свои нюансы.

"Такая форма пропуска была два года назад. Сегодня совсем другие пропуски. Знаю, что полиция все это расследует. Может, полиция где-то и пропускала бы, но это форма двухлетней давности. Мы постоянно меняем цвета, чтобы не было подделок. Шутник, прикольно", – сказал нам Садовый.

Напомним, глава управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко попал в громкий скандал.

Потрульный подарил своей девушке – помощнице депутата Василисе Софранюк (Федюк) – пропуск для ее авто Mercedes-Benz CLA 250 на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове, чем она похвасталась в Сети.

По ее словам, она теперь "может вы*обываться на своем мерсе". После того, как пара стала известна на весь Интернет, Пилипенко отстранили от работы. Назначено служебное расследование.

Добавим, что накануне во Львове инспектор патрульной полиции был пойман на взятке за избежание мобилизации в ряды ВСУ. В результате возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также во Львове медикиня областного госпиталя ветеранов принимала взятки за оформление инвалидности для участников АТО/ООС. Врач брала деньги даже с лиц, которые имели законные основания на получение инвалидности. Полиция задержала женщину.

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