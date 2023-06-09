Штормовое предупреждение во Львове: когда ждать непогоды

В субботу, 10 июня, синоптики объявили во Львове и области штормовое предупреждение. В городе прогнозируют грозы и шквалы, местами град.

Об этом сообщил Львовский гидрометцентр.

Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, днем — кратковременные, местами кратковременные дожди, грозы, местами град. Ночью и утром слабый туман, ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 20-25°С тепла.

Во Львове прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, который днем перейдет в грозу с градом и шквалами. Температура ночью 14-16 °С, днем 22-24 °С тепла. Также возможно ухудшение видимости в осадках и тумане 500–1000 м.

Напомним, синоптики сообщают об ухудшении погоды в Херсонской области. Непогода накроет регион в течение 11-13 июня.

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