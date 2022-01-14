Шприцы, психотропы и деньги: во Львове разоблачили наркопритон, где задержали разыскиваемого в Одессе рецидивиста

Шприцы, психотропы и деньги: во Львове разоблачили наркопритон, где задержали разыскиваемого в Одессе рецидивиста

Владельца наркопритона задержали.

Во Львове полицейские разоблачили наркопритон. Также правоохранители задержали владельца квартиры по подозрению в распространении наркосодержащих таблеток и психотропных веществ, а также в том, что он предоставлял свое помещение наркозависимым лицам для употребления запрещенных средств.

Во время обыска по месту жительства 49-летнего жителя Львова правоохранители обнаружили и изъяли: наркосодержащие таблетки, в частности медицинский метадон, свертки с марихуаной, устройства для употребления наркотических и психотропных средств, деньги, полученные от незаконной деятельности, а также другие вещественные доказательства.

Кроме того, в квартире полицейские обнаружили мужчину, который находился в розыске за совершение кражи на территории Одесской области – в ближайшее время правоохранители Львовской области передадут его одесским коллегам.

Владелец помещения во Львове задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений.

Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

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