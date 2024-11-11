Шокирующее убийство во Львове: полиция задержала подозреваемого

Убийцы грозит наказание от 7 до 15 лет

В понедельник, 11 ноября, полиция сообщила об обнаружении тела 66-летнего жителя в лестничной клетке многоэтажки на улице Вернадского во Львове. Оказалось, что во время конфликта его избил сосед.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Следственно-оперативная группа вместе с другими сотрудниками полиции Львовской области немедленно прибыла на место происшествия. Согласно расследованию, между двумя соседями разразился конфликт, во время которого 21-летний львовянин нанес несколько ударов по голове своему старшему соседу, что повлекло его смерть на месте.

Молодой человек был задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, к задержанию присоединилось спецподразделение патрульной полиции ТОР. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающее от 7 до 15 лет тюрьмы.

Досудебное расследование по делу продолжается под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры.

Ранее полицейские в Киеве задержали 42-летнего мужа за убийство жены. Трагедия произошла в Подольском районе столицы.