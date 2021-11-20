Шла на утреннюю мессу: погибшей, которую во Львове сбил водитель и протащил через пол города, оказалась монахиня

Две монахини шли на утреннюю мессу.
В центре Львова утром, 20 ноября, водитель маршрутки сбил двух женщин. Тело 48-летней пострадавшей маршрутщик протащил через пол города. Погибшей оказалась монахиня.
Об этом сообщили на странице прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Facebook
"Сегодня трагически погибла сестра Ольга, работавшая на кухне приходской плебании. Пусть Бог дарит ей вечную жизнь", — говорится в сообщении.
По данным издания "Варта-1", две монахини из Конгрегации сестер францисканок "Семья Марии" шли на утреннюю мессу во Львовскую Латинскую кафедру. Там на них наехал водитель маршрутки №138. 67-летняя сестра Галина с разбитой головой находится в больнице, а 48-летняя сестра Ольга погибла.
Напомним, в центре Львова на перекрестке проспекта Свободы и ул. Дорошенко, маршрутка сбила двух женщин, водитель с места аварии скрылся. Тело одной из пострадавших полиция обнаружила на другом конце города.
Читайте также:
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Недалеко от отеля в Днепре произошла стрельба
- Карпаты засыпало снегом: намело до одного метра, в Сети показали фото с вершины горы