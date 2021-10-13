Школьники идут на длительные каникулы: во Львове усилили карантин и ввели ограничения для невакцинированных

Рестораны во Львове будут работать при условии, что все их работники вакцинированы.
Во Львове с 18 октября усилили карантин. В городе ввели новые ограничения.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Городской голова отметил, что из-за вспышки коронавируса Львов будет жить за новыми карантинными правилами. Также Садовый опубликовал перечень ограничений, которые начинают действовать с 18 октября:
- Все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается досуга.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.
- Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, имеющих сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей - не более 50% от общего количества мест.
- Музыкальные школы - на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции — не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.
- Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. Там могут работать только вакцинированные работники или или имеющие отрицательный ПЦР-тест. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполненности торговых площадей.
- Заведения общественного питания во Львове будут работать только до 23:00 при условии 100% вакцинации или наличия ПЦР-тестов у работников при заполненности не более 50% и до 4 человек за столиком. Если за 2 недели ситуация с заболеваемостью не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом.
- Спортзалы могут посещать только вакцинированные или отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность - не более 50%.
- Гостиницы и хостелы работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
Напомним, во Львове Центр легочного здоровья на 100% заполнен больными коронавирусом.