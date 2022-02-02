Шел по путям навстречу: во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину (фото)

Шел по путям навстречу: во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину (фото)

От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Во вторник, 1 февраля, примерно в 22:25 возле железнодорожной станции "Злочев" в Золочевском районе Львовской области пассажирский поезд сообщением "Киев-Чоп" сбил мужчину.

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Как установили правоохранители области, локомотив совершил наезд на 49-летнего местного жителя.

В пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА рассказали, что мужчина шел во встречном с поездом направлении по железнодорожному пути.

В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

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