Шел пешеходным переходом: во Львове возле железнодорожного вокзала насмерть сбили мужчину (фото)

20-летнему водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Во Львове на улице Городоцкой в воскресенье, 13 июня, на смерть сбили 38-летнего пешехода.
Об этом сообщили в Нацполиции во Львовской области.
ДТП произошло возле железнодорожного вокзала. 20-летний водитель Mercedes из Винницкой области на пешеходном переходе наехал на 38-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте аварии.
Правоохранители открыли производство ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, во Львове водитель выскочил на тротуар и сбил 54-летнюю женщину.