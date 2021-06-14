Шел пешеходным переходом: во Львове возле железнодорожного вокзала насмерть сбили мужчину (фото)

20-летнему водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Во Львове на улице Городоцкой в воскресенье, 13 июня, на смерть сбили 38-летнего пешехода.

Об этом сообщили в Нацполиции во Львовской области.

ДТП произошло возле железнодорожного вокзала. 20-летний водитель Mercedes из Винницкой области на пешеходном переходе наехал на 38-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте аварии.

Правоохранители открыли производство ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, во Львове водитель выскочил на тротуар и сбил 54-летнюю женщину.

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