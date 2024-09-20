"Шахеды" атаковали Львовскую область: какие последствия

В ночь на 20 сентября Львовскую область атаковали беспилотники "Шахед". Во время работы ПВО на территории региона произошло падение обломков.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области от 03:56 пд 04:32 20 сентября, в воздушное пространство нашей области залетел один вражеский ударный беспилотник. Силы ПВО ПВК "Запад" уничтожили его", — говорится в сообщении.

в результате падения обломков БпЛА возник пожар в одном из сел области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили. Кроме того, повреждены три автомобиля, а в жилых домах неподалеку выбиты окна.

По словам Козицкого, жертв или пострадавших нет.

Как сообщалось, ночью Украину атаковали вражеские дроны. В регионах звучали взрывы и работали силы ПВО.

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