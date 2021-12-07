"Семейный наркобизнес": во Львовской области мама и дочь торговали метадоном

Мама и дочь торговали нароктиками дома, где проживал малолетний ребенок.
В Бориславе Львовской области 46-летняя мама и ее 24-летняя дочь организовали "семейный бизнес", торгуя психотропами. Женщинам объявили подозрение в незаконном сбыте нароктических средств.
Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в Львовской областной прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемые в течение августа-ноября 2021 года занимались незаконным сбытом метадона.
"Фигурантки организовали продажу наркотиков прямо в своей квартире, где вместе с ними проживают еще несовершеннолетний брат 24-летней подозреваемой и ее малолетний ребенок", — говорится в сообщении.
Клиенты приходили к женщинам, предварительно договорившись о своем визите по телефону, после чего в определенное время заходили по свой "товар".
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