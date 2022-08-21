Семейная трагедия: во Львовской области мужчина убил зятя и совершил самоубийство (фото)

В одном из сел Самборского района Львовской области нашли мертвыми двое мужчин.

Следствие установило, что 74-летний мужчина убил своего 46-летнего зятя и совершил самоубийство.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, утром, 21 августа, между зятем и тестем произошел конфликт. После чего старший мужчина из ружья расстрелял младшего, а затем пошел в свою комнату и совершил самоубийство.

На месте происшествия работали следователи. Причины семейной трагедии устанавливаются.

"Следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Самборской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство", — говорится в сообщении.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина убил родную мать.

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