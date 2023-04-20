Семейная трагедия: родной брат жестоко убил 14-летнего парня и скрылся во Львовской области

В городе Трускавец Львовской области задержан 23-летний житель Сумщины, подозреваемый в убийстве 14-летнего брата. Нападающий на Сумщине жестоко убил подростка и скрылся.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В одном из сел Сумской области 18 апреля обнаружили убитым 14-летнего парня. Ему перерезали горло. В преступлении сразу заподозрили 23-летнего старшего брата подростка. Расправа могла произойти из-за корыстных побуждений.

19 апреля полиция задержала подозреваемого в убийстве. Он находился в городе Трускавец Дрогобычского района Львовской области. Его планируют передать полиции Сумской области.

23-летнему мужчине инкриминируют ч.2. п.2 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 апреля во Львове сообщали о звуках выстрелов в Железнодорожном районе города. Впоследствии полицейские задержали 51-летнего мужчину, стрелявшего из окна квартиры.

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