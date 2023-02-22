Сексуальное насилие началось, когда ей было всего 7 лет: житель Львовщины годами насиловал девочку

Насильник жил с девочкой в одном доме и систематически издевался над ребенком.
Во Львовской области будут судить 38-летнего местного жителя, который годами насиловал малолетнюю девочку.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
По данным следствия, в течение пяти лет житель одного из сел Львовщины не раз насиловал малолетнюю девочку. Мужчина проживал в одном доме вместе с родным братом, его сожительницей и ее детьми. Его часто оставляли ухаживать за детьми, а он, пользуясь отсутствием взрослых, систематически насиловал одну из девочек.
"Сексуальное насилие над потерпевшей началось, когда ей было всего 7 лет. После изнасилований мужчина применял психологическое давление и угрозы малолетней, чтобы та молчала и не рассказывала никому о совершенном", — рассказывают в полиции.
Девочка самостоятельно сообщила правоохранителям о ее изнасиловании.
Обвиняемого задержали, сейчас он заключен под стражу.
Прокуроры Золочевской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины по фактам изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Напомним, в Харькове поймали серийного насильника, который нападал на девушек в лифтах.
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