Сексуальное насилие началось, когда ей было всего 7 лет: житель Львовщины годами насиловал девочку

Насильник жил с девочкой в одном доме и систематически издевался над ребенком.

Во Львовской области будут судить 38-летнего местного жителя, который годами насиловал малолетнюю девочку.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, в течение пяти лет житель одного из сел Львовщины не раз насиловал малолетнюю девочку. Мужчина проживал в одном доме вместе с родным братом, его сожительницей и ее детьми. Его часто оставляли ухаживать за детьми, а он, пользуясь отсутствием взрослых, систематически насиловал одну из девочек.

"Сексуальное насилие над потерпевшей началось, когда ей было всего 7 лет. После изнасилований мужчина применял психологическое давление и угрозы малолетней, чтобы та молчала и не рассказывала никому о совершенном", — рассказывают в полиции.

Девочка самостоятельно сообщила правоохранителям о ее изнасиловании.

Обвиняемого задержали, сейчас он заключен под стражу.

Прокуроры Золочевской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины по фактам изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Напомним, в Харькове поймали серийного насильника, который нападал на девушек в лифтах.

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