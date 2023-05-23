Секс на остановке во Львове: стало известно, как суд наказал парня

Во Франковском районе Львова в феврале 2023 года пара занялась сексом на остановке общественного транспорта. Сначала суд за "хулиганство" наказал только девушку, это произошло из-за того, что парень не приходил на заседание. Однако впоследствии стало известно, что молодого человека оштрафовали на 51 гривну. С него также должны взыскать в доход государства судебный сбор в размере 536 гривен 80 копеек.

Об этом говорится в решении суда.

Суд признал доказательства — протокол об админправонарушении и видеозаписи из нагрудных полицейских камер — достаточными. Судья учитывал характер правонарушения, несовершеннолетний возраст правонарушителя и степень его вины и признал, что вина молодого человека доказана полностью.

"25 февраля в 22:18 во Львове по ул. Кульпарковская, 123 на остановке общественного транспорта гражданин совершил действия развратного характера, а именно, будучи обнаженным ниже пояса, вступил в контакт (половое сношение) с гражданкой, чем нарушил общественный порядок проявлением бесстыдства и грубой непристойности", — говорится в решении суда.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения во Львовский апелляционный суд.

Напомним, в центре Львова девушка романтично призналась в любви своей партнерше (видео).

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