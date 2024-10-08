Сегодня пройдет очередное заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион

Во Львове сегодня, 8 октября, начнется заседание суда по делу об убийстве политики и языковеда Ирины Фарион.

Заседание начнется в 12.30. Трансляция вживую из зала суда будет проходить по ссылке.

Политика и языковеда Ирину Фарион убили 19 июля. В 19:30 полиция получила сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в прохожую.

Несколько суток правоохранители искали убийцу. По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тысяч изображений из 170 камер видеонаблюдения.

25 июля в Днепре задержали в собственной квартире подозреваемого в совершении убийства Фарион – 18-летнего Вячеслава Зинченко.

Во Львове 26 июля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия. А 19 сентября Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток – до 17 ноября.

Читайте также: