Сегодня на Львовщине будут выключать свет: какие типы обесточивания будут действовать в области

Во "Львовоблэнерго" рассказали о ситуации с электроэнергией в области.
Сегодня, 24 ноября, во Львовской области будут выключать свет. В регионе будут действовать все виды отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".
"Сегодня 24 ноября во Львовской области по указанию "Укрэнерго" введены все типы аварийных и почасовых отключений. Просим с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась в энергосистеме Украины в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
Обесточивание во Львовской области
В среду, 23 ноября, россияне нанесли массированный удар по Украине. Из-за ракетных обстрелов Львов, а также Яворовский, Львовский и Червоноградский районы остались без электричества. Оккупанты нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области.
Вечером во Львове уже возобновили электроснабжение.
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