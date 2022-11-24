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Сегодня на Львовщине будут выключать свет: какие типы обесточивания будут действовать в области

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
3203
Время на прочтение
1 мин
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Сегодня на Львовщине будут выключать свет: какие типы обесточивания будут действовать в области

Фото: pixabay.com

Во "Львовоблэнерго" рассказали о ситуации с электроэнергией в области.

Сегодня, 24 ноября, во Львовской области будут выключать свет. В регионе будут действовать все виды отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

"Сегодня 24 ноября во Львовской области по указанию "Укрэнерго" введены все типы аварийных и почасовых отключений. Просим с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась в энергосистеме Украины в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Обесточивание во Львовской области

В среду, 23 ноября, россияне нанесли массированный удар по Украине. Из-за ракетных обстрелов Львов, а также Яворовский, Львовский и Червоноградский районы остались без электричества. Оккупанты нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области.

Вечером во Львове уже возобновили электроснабжение.

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Дата публикации
Просмотры
3203
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