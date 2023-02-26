Сделала кофе и пошла в ванную: во Львове нашли мертвой 32-летнего косметолога

Окончательные причины смерти установит экспертиза.
Во Львове в собственной квартире нашли мертвой 32-летнего косметолога Ангелину Сердюк. По предварительным данным, женщина погибла из-за отравления угарным газом.
Об этом сообщает "Высокий замок".
Тело 32-летней Ангелины обнаружили в ее квартире по улице Менцинского во Львове. По данным друзей девушки, она погибла из-за отравления угарным газом.
Трагедия произошла 24 февраля. Девушка и ее мать руководили общим салоном красоты. Утром Ангелина не пришла на работу и не отвечала на телефонные звонки, поэтому мать попросила мужа Ангелины проверить, все ли хорошо. Мужчина отправился в квартиру, где пара проживала, и вызвал медиков. Тело львовского косметолога нашли в ванной комнате.
"Предварительно установлено, что это несчастный случай, отравление угарным газом. Возможно, в доме была плохая вентиляция. Ангелина утром попила кофе и ушла в ванную. Все произошло очень быстро", — рассказала подруга покойной.
Правоохранители и эксперты устанавливают причину смерти молодой женщины.
Отметим, что Ангелина Сердюк была известным во Львове косметологом. На ее странице в Instagram более 18 тысяч подписчиков.
Напомним, возле одного из корпусов медуниверситета во Львове пострадала 17-летняя девушка. Когда она проходила у здания, ей на голову свалился кусок лепнины.
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