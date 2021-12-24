Сдавал назад: во Львовской области водитель маршрутки сбил насмерть пешехода

Сдавал назад: во Львовской области водитель маршрутки сбил насмерть пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В четверг вечером, 23 декабря, в с. Подзверинец Львовского района водитель маршрутки сообщением "Дрогобыч-Львов" №722 сбил насмерть пешехода. ДТП произошло в 20:50.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"Житель с. Подзверинец 1964 года рождения, совершая движение задним ходом, допустил наезд на жителя с. Подзверинец 1960 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 23 декабря 2021 года

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