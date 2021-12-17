"Щедрик" и праздничное настроение: во Львове торжественно зажгли главную елку города (видео)

Рядом у елки, как и каждый год, заработает рождественская ярмарка с сувенирами и всяческими вкусностями.

Во Львове на проспекте Свободы 17 декабря торжественно зажгли главную елку города.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Во время торжественного воспаления новогодней красавицы жителям Львова передали Вифлеемский огонь. Также перед открытием елки выступил городской голова Андрей Садовый, поздравивший львовян с грядущими праздниками.

На открытии елки выступил хор "Дударик", исполнивший "Щедрик" и победитель проекта "Голос країни-2012" Павел Табаков и группа "Дикобраз".

Как говорится в сюжете ТСН.16:45, в этом году праздничная елка во Львове на метр выше, чем в прошлом. 17-метровое дерево со собственного двора отдал житель села Оброшино 85-летний Василий Козленко. Мужчину за это поблагодарили во время торжественного открытия.

Кадр із відео

Возле елки, как и каждый год, заработает рождественская ярмарка с сувенирами и всяческими вкусностями. Правда, из-за карантина домиков в этом году меньше, но праздник от этого не будет менее ярким.

Львовян и туристов призывают во время праздников соблюдать карантин.

"Мы анонсировали открытие, ясное дело мы понимаем, что придет много людей, однако будем просто соблюдать все карантинные нормы и правила нашей зоны", — сказала ТСН директор департамента развития Львовского городского совета Мария Бунда.

Во Львове готовятся зажечь новогоднюю елку | Новости Украины

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