СБУ задержала мужчину, который распространил видео с местом попадания ракеты во Львове: видео

Это распространенное в соцсетях видео российские пропагандисты использовали в своих целях.

СБУ задержала мужчину, который в понедельник, 10 октября, снял на камеру попадание российской ракеты в объект критической инфраструктуры во Львове и распространил видео в соцсетях.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.

Задержанный признал свою ошибку и призвал других не повторять его поступок.

"10 октября, по собственной инициативе, я распространил видео — момент ракетного обстрела критической инфраструктуры во Львове. К сожалению, впоследствии пропагандистские медиа использовали его для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я осознал ошибочность действий, ведь не собирался навредить Украине. Призываю всех не повторять моей ошибки – не выкладывать видео с последствиями ракетных атак, ведь они могут использоваться для корректировки точности нанесения ударов повторно", – сказал он.

В СБУ еще раз объяснили, почему нельзя снимать и распространять видео вражеских "прилетов".

"Ваша запись это "глаза" для врага, которые могут стать инструментом в информационно-разведывательных операциях, а также материалом для проведения аналитики масштабов поражения ракетных обстрелов по нашей стране. Также не дремлют и российские пропагандистские медиа, ведь они с нетерпением ожидают очередную запись рядовых граждан для дальнейшего проведения специальных информационно-психологических операций против Украины", — отметили в спецслужбе.

СБУ напомнила, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Обстрелы Львовщины

В понедельник, 10 октября, российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Из-за ракетных ударов были повреждены четыре подстанции. 90% Львова осталось без электричества. В общей сложности без электроэнергии осталось 1040 населенных пунктов области. Были большие перебои с Интернетом и мобильной связью. Энергетики уже к концу суток ликвидировали аварию.

Однако на следующий день, 11 октября, оккупанты повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Поэтому 30% Львова остались без света. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне уничтожили две подстанции, которые еще поставляли электроэнергию за границу. Новая атака привела к серьезным последствиям – четыре подстанции в пределах Львовщины вывели из строя. Чтобы они снова корректно заработали, нужны месяцы, потому что это сложное оборудование, которого нет в наличии.

Во время обстрелов пострадали два человека.

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