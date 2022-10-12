СБУ задержала мужчину, который распространил видео с местом попадания ракеты во Львове: видео

Это распространенное в соцсетях видео российские пропагандисты использовали в своих целях.
СБУ задержала мужчину, который в понедельник, 10 октября, снял на камеру попадание российской ракеты в объект критической инфраструктуры во Львове и распространил видео в соцсетях.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.
Задержанный признал свою ошибку и призвал других не повторять его поступок.
"10 октября, по собственной инициативе, я распространил видео — момент ракетного обстрела критической инфраструктуры во Львове. К сожалению, впоследствии пропагандистские медиа использовали его для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я осознал ошибочность действий, ведь не собирался навредить Украине. Призываю всех не повторять моей ошибки – не выкладывать видео с последствиями ракетных атак, ведь они могут использоваться для корректировки точности нанесения ударов повторно", – сказал он.
В СБУ еще раз объяснили, почему нельзя снимать и распространять видео вражеских "прилетов".
"Ваша запись это "глаза" для врага, которые могут стать инструментом в информационно-разведывательных операциях, а также материалом для проведения аналитики масштабов поражения ракетных обстрелов по нашей стране. Также не дремлют и российские пропагандистские медиа, ведь они с нетерпением ожидают очередную запись рядовых граждан для дальнейшего проведения специальных информационно-психологических операций против Украины", — отметили в спецслужбе.
СБУ напомнила, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Обстрелы Львовщины
В понедельник, 10 октября, российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Из-за ракетных ударов были повреждены четыре подстанции. 90% Львова осталось без электричества. В общей сложности без электроэнергии осталось 1040 населенных пунктов области. Были большие перебои с Интернетом и мобильной связью. Энергетики уже к концу суток ликвидировали аварию.
Однако на следующий день, 11 октября, оккупанты повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Поэтому 30% Львова остались без света. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне уничтожили две подстанции, которые еще поставляли электроэнергию за границу. Новая атака привела к серьезным последствиям – четыре подстанции в пределах Львовщины вывели из строя. Чтобы они снова корректно заработали, нужны месяцы, потому что это сложное оборудование, которого нет в наличии.
Во время обстрелов пострадали два человека.
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