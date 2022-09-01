СБУ разоблачила во Львове пророссийских агитаторов, работавших на боевиков "ЛНР": фото

СБУ заблокировала работу сети агитаторов, работающих из Львова на боевиков "ЛНР".

Служба безопасности разоблачила пророссийских пропагандистов, работавших из Львова на боевиков "ЛНР", рассылая фейковую информацию через интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Также агитаторы в соцсетях оправдывали преступления России в Украине.

Об этом сообщили в СБУ.

Пропагандисты выполняли четкие инструкции кураторов из так называемого "управления гуманитарных операций ЛНР", подконтрольного российским спецслужбам.

"Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Их основной целью было охватить больше местной аудитории", — говорится в сообщении.

Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления России, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы.

Фото: Служба безопасности Украины

Фигуранту дела сообщили о подозрении по 5 статьям Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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