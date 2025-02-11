СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации: львовская адвокатка предстанет перед судом

В ходе обыска в ее сумке нашли 1,5 миллиона гривен в разной валюте, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 55-летней адвоката из Львова, которая требовала и получала деньги от военнообязанных мужчин в обмен на содействие в отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Как установило следствие, женщина получила 3500 долларов от военнообязанных и их родственников, обещая повлиять на должностных лиц ТЦК и СП и медицинских учреждений Львовщины. В результате поддельных документов уклонисты должны быи получить отсрочку без прохождения медосмотра.

Адвокатку задержали еще в июле прошлого года при передаче средств. В ходе обыска в ее сумке нашли 1,5 миллиона гривен в разной валюте, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Дело передано в суд под процессуальным руководством Специализированной военной прокуратуры в области защиты и обороны Западного региона.

Адвокат получала деньги от военнообязанных мужчин за бронь.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 369-2 УК – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами. Если суд признает ее виновной, адвокату грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее во Львовской области на 13 600 грн оштрафовали мужчину, который во время действия военного положения пытался скрыться за границу.