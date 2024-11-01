СБУ разоблачила масштабную схему для уклончан в частном львовском университете: фото

Призывников зачисляли на обучение вне лицензируемых годовых объемов, это позволяло военнообязанным оформлять отсрочки на основании справок "соискателя образования".

СБУ разоблачила масштабную схему для уклонистов в частном львовском университете.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Владелец университета и ректорат засчитывали призывников на обучение вне лицензированных годовых объемов, утвержденных Министерством образования и науки. Это позволяло военнообязанным оформлять отсрочки на основании справок "соискателя образования".

Одним из организаторов является 64-летний профессор Львовского университета бизнеса и права Любомир Сопильник, его также подозревают в незаконном хранении оружия.

После ареста и избрания меры пресечения Сопильник оплатил залог и вышел из СИЗО.

Стоимость формального поступления на аспирантуру для военнообязанных составила от 5 до 8 тысяч долларов. "Студенты" учились только на бумаге.

К слову, этим частным вузом на 49% владеет сын задержанного Ростислав – к тому же работает в должности заместителя руководителя управления внутренней безопасности Главного управления МВД во Львовской области.

Напомним, Рада планирует дать уклоняющимся, до сих пор не обновившим учетные данные, скидку в 50% в случае добровольного признания нарушения и уплаты штрафа от ТЦК.

Внимание уклонистам! ТЦК, СБУ, разведка и Нацполиция будут теперь обмениваться данными о гражданах

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