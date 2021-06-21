Сбили людей на тротуаре: в центре Львова из-за Jeep, который не пропустил авто патрульных, произошло ДТП (фото)

Авто патрульных с включенными сигналами сопровождало такси, в котором везли больного ребенка.
В центре Львова в воскресенье, 20 июня, в 23:30 ч. произошла масштабная авария, в которой пострадали двое пешеходов и трое патрульных.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, вечером в полицию обратился отец, который попросил помочь ему добраться до больницы, что на улице Пилипа Орлика. Мужчина добавил, что его 9-месячному ребенку очень плохо, он задыхается.
Родители с ребенком ехали на такси, авто патрульных их сопровождало с включенными проблесковыми сигналами. В центре Львова автомобиль патрульных не пропустил внедорожник Jeep, из-за чего произошла масштабная ДТП.
"На перекрестке, остановились все автомобили и пешеходы чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако, водитель внедорожника не пропустил автомобиль патрульных", — сообщили патрульные.
По данным "Варта-1", после удара автомобили выбросило на пешеходную зону возле Львовского оперного театра, где они сбили парня и девушку.
В полиции добавили, что кроме пешеходов, пострадали также еще трое патрульных. Больного ребенка удалось доставить в больницу.
На месте ДТП работали следователи. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в Ужгороде столкнулись рейсовый автобус и автомобиль.