Сбил человека и поехал спать: во Львовской области 18-летний парень устроил ДТП на автомобиле отца

Полиция задержала подростка.
В селе Ямполь Львовской области 18-летний парень на автомобиле отца в ночь на 23 января сбил человека и уехал спать.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля Kia Sorento сбил молодого человека и скрылся с места ДТП. Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежит 44-летнему жителю г. Стрый. Полиции мужчина сообщил, что транспортным средством пользуется его 18-летний сын, однако он не отвечает на телефонные звонки. Сына мужчина посоветовал полиции искать в соседнем селе.
Полиция разыскала подозреваемого в ДТП. Он спал в частном доме, а рядом был припаркован автомобиль со следами крови. Подозреваемый не отрицал причастности к ДТП.
Обстоятельства аварии устанавливает следствие.
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