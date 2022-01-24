Сбил человека и поехал спать: во Львовской области 18-летний парень устроил ДТП на автомобиле отца

Сбил человека и поехал спать: во Львовской области 18-летний парень устроил ДТП на автомобиле отца

Полиция задержала подростка.

В селе Ямполь Львовской области 18-летний парень на автомобиле отца в ночь на 23 января сбил человека и уехал спать.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Kia Sorento сбил молодого человека и скрылся с места ДТП. Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежит 44-летнему жителю г. Стрый. Полиции мужчина сообщил, что транспортным средством пользуется его 18-летний сын, однако он не отвечает на телефонные звонки. Сына мужчина посоветовал полиции искать в соседнем селе.

Полиция разыскала подозреваемого в ДТП. Он спал в частном доме, а рядом был припаркован автомобиль со следами крови. Подозреваемый не отрицал причастности к ДТП.

Обстоятельства аварии устанавливает следствие.

Читайте также: