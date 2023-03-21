Сбежал на запад Украины и сдавал боевикам воинов ВСУ: во Львовской области разоблачили переселенца-коллаборанта

Коллаборант сбежал на Львовщину, однако и дальше сотрудничал с боевиками.
Во Львовской области будут судить переселенца из Донецкой области, который передавал боевикам фейковой "ДНР" данные о местах дислокации воинов ВСУ.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
По данным следствия, житель Донецкой области в мае 2022 года переехал во Львовскую область. Однако уже в другом регионе он поддерживал связь с представителем боевиков "ДНР".
"Он установил контакт с представителем террористической организации и передавал ему сведения о месторасположении, способах передвижения и маскировки подразделений ВСУ на территории Лиманской территориальной громады (Донецкая область). Сейчас ему избрана самая строгая мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесению залога", — говорится в сообщении.
Против переселенца во Львовской области открыли производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Напомним, Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тысяч грн военную медсестру, которая отказалась выполнить приказ руководителя и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.
Читайте также:
- Женщины усиливают штурмовые бригады "Гвардии наступления": тренировка элитных подразделений продолжается в стрессовых условиях
- Россия ракетой убила родителей и зятя: дочь погибших во Львовской области со слезами рассказала о трагедии
- Мобилизация 2023: повестки не по месту учета и регистрации – что делать и куда идти