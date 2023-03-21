Сбежал на запад Украины и сдавал боевикам воинов ВСУ: во Львовской области разоблачили переселенца-коллаборанта

Коллаборант сбежал на Львовщину, однако и дальше сотрудничал с боевиками.

Во Львовской области будут судить переселенца из Донецкой области, который передавал боевикам фейковой "ДНР" данные о местах дислокации воинов ВСУ.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, житель Донецкой области в мае 2022 года переехал во Львовскую область. Однако уже в другом регионе он поддерживал связь с представителем боевиков "ДНР".

"Он установил контакт с представителем террористической организации и передавал ему сведения о месторасположении, способах передвижения и маскировки подразделений ВСУ на территории Лиманской территориальной громады (Донецкая область). Сейчас ему избрана самая строгая мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесению залога", — говорится в сообщении.

Против переселенца во Львовской области открыли производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тысяч грн военную медсестру, которая отказалась выполнить приказ руководителя и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.

Читайте также: