"Самый тяжелый пациент": 16-летний подросток во Львове уже 12 дней в реанимации после "ковида"

"Самый тяжелый пациент": 16-летний подросток во Львове уже 12 дней в реанимации после "ковида"

У парня было большое количество тяжелых поражений органов и систем, что шансы на выздоровление были очень маленькие.

16-летний житель Золочевского района Львовской области, после перенесенного месяц назад в легкой форме коронавируса, попал в реанимацию. Парень был в крайне тяжелом состоянии в мозговой коме и с критически низким давлением и высоким пульсом.

Подростка госпитализировали в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Там у него диагностировали мультисистемный воспалительный синдром, полиорганную недостаточность. Это тяжелое редкое заболевание развивается вследствие перенесенного COVID-19 и поражает многие органы и системы, пишет ZAXID.NET.

Как рассказали в медучреждении, у подростка была тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, шок. Это самый тяжелый их пациент за весь период пандемии.

Его госпитализировали с очень высоким пульсом — 190 и одновременно критически низким давлением давлением 60 на 20.

"И это при применении препаратов, мощно стимулирующих работу сердца и сосудов. У него были тяжелые печеночная, почечная недостаточность, тяжелая дыхательная недостаточность – респираторный дистресс синдром, поэтому пациент находился на аппарате искусственного дыхания", – сообщил заведующий отделением реанимации Центра Роман Собко.

Также у парня были проблемы со свертывающей функцией крови, критически низкий уровень тромбоцитов, что могло спровоцировать тяжелое кровотечение. Парень был без сознания, в мозговой коме. И долгое время имел температуру 39-40 градусов.

По словам медика, шансы на выздоровление при столь тяжелом поражении такого большого количества органов и систем были маленькие.

"Таких тяжелых пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом за все время пандемии в больнице не было", – говорит Роман Собко.

Юноша в тяжелом состоянии 12 дней провел в реанимации. За все это время врачи не давали никаких прогнозов, ведь не знали, как егоорганизм отреагирует на лечение.

Только сегодня, 26 октября, состояние парня улучшилось. Вскоре его переведут на лечение из реанимации в другое отделение.

В медучреждении говорят, что за весь период пандемии с диагнозом "мультисистемный воспалительный синдром" у них было 10 детей всех возрастов, но такого тяжелого случая, как подросток из Золочевского района, еще не было.

К слову, этот недуг в мире начали выявлять после появления коронавируса и он получил название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Его ассоциируют с COVID-19 или Kawa-COVID-19. Он имеет признаки синдрома токсического шока, атипичной болезни Кавасаки.

По мнению итальянских исследователей, наиболее вероятно, что это заболевание является результатом чрезмерной иммунной реакции на инфекцию.

Напомним, ранее мы рассказывали о 14-летней девочке, которая попала с COVID-19 и болезнью Кавасаки в реанимацию во Львове.

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