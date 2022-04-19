Самый большой хаб в мире: Садовый рассказал о количестве переселенцев во Львове

Андрей Садовый сообщил, изменилась ли ситуация в городе с переселенцами, которые, спасаясь от ракетных ударов, переезжают во Львов и область.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что местные власти каждый день заботятся о питании, медицине и жилье для украинцев. которые эвакуировались из других регионов Украины.

Об этом он сказал в эфире утреннего шоу "Завтрак с 1+1".

Садовый также назвал количество переселенцев, устроившихся во Львове и поехавших дальше.

"Если говорить о тех, кто сейчас находится во Львове — это более 200 тысяч человек. А вообще через Львов действительно прошли миллионы. С начала войны только через вокзал проходило 60 тысяч человек в день. Сейчас ситуация спокойнее — 2-2,5 тысячи человек .Тысяча остается во Львове, тысяча едет в ЕС и еще 500 человек остаются в пределах Львовской области", — сказал он.

По его словам, Львов сегодня является самым большим хабом в мире для приема людей, скрывающихся от бомбардировок и ракетных ударов.

"Вам сложно представить, потому что это если бы еще один город приехал во Львов. Мы каждый день должны заботиться о питании, медицине. Но весь Львов сегодня волонтерит. И это большая честь", — добавил Садовый.

Напомним, Садовый прокомментировал ракетный удар по Львову.

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