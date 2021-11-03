Самолет был исправным, экипаж опытным: эксперты назвали причины смертельной авиакатастрофы под Львовом

Воздушное судно было перегружено на 5,4 тонны за максимальную взлетную массу.

Эксперты назвали причину авиакастрофы, которая произошла в октябре 2019 года под Львовом. Тогда погибли пять человек.

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Об этом говорится в заключении комиссии, опубликованном на сайте Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами

К расследованию привлекли специальную комиссию Национального бюро по расследованию авиационных происшествий, экспертов львовского аэропорта, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения, ГП "Антонов" и авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которая была владелицей самолета.

По выводам экспертов, самолет АН-12 упал из-за перегруженности и переутомления экипажа. Воздушное судно было перегружено на 5,4 тонны за максимальную взлетную массу. Именно поэтому его экипаж попросил о посадке на дозаправку во Львове.

"Наиболее вероятно причиной авиационного происшествия, столкновения исправного воздушного судна с землей во время захода на посадку в условиях тумана, стала несостоятельность экипажа выполнять полет в приборных условиях вследствие вероятного физического переутомления, что привело к неосознанному снижению самолета ниже глисада и столкновения", — сообщили эксперты.

Напомним, 4 октября в 7 утра 2019 года транспортный самолет АН-12 вблизи города Львов совершил аварийное приземление.

В результате аварии пятеро пассажиров самолета погибли, трое получили тяжелые травмы, их доставили в больницу города Львов. Тогда рассматривалось две причины аварии: окончание горючего и ошибка пилота.

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