Самолет был исправным, экипаж опытным: эксперты назвали причины смертельной авиакатастрофы под Львовом

Воздушное судно было перегружено на 5,4 тонны за максимальную взлетную массу.
Эксперты назвали причину авиакастрофы, которая произошла в октябре 2019 года под Львовом. Тогда погибли пять человек.
Об этом говорится в заключении комиссии, опубликованном на сайте Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами
К расследованию привлекли специальную комиссию Национального бюро по расследованию авиационных происшествий, экспертов львовского аэропорта, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения, ГП "Антонов" и авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которая была владелицей самолета.
По выводам экспертов, самолет АН-12 упал из-за перегруженности и переутомления экипажа. Воздушное судно было перегружено на 5,4 тонны за максимальную взлетную массу. Именно поэтому его экипаж попросил о посадке на дозаправку во Львове.
"Наиболее вероятно причиной авиационного происшествия, столкновения исправного воздушного судна с землей во время захода на посадку в условиях тумана, стала несостоятельность экипажа выполнять полет в приборных условиях вследствие вероятного физического переутомления, что привело к неосознанному снижению самолета ниже глисада и столкновения", — сообщили эксперты.
Напомним, 4 октября в 7 утра 2019 года транспортный самолет АН-12 вблизи города Львов совершил аварийное приземление.
В результате аварии пятеро пассажиров самолета погибли, трое получили тяжелые травмы, их доставили в больницу города Львов. Тогда рассматривалось две причины аварии: окончание горючего и ошибка пилота.
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