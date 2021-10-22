"Самая большая ошибка вакцинированных": врач рассказал, могут привитые заразиться и инфицировать других

Привитые от коронавируса люди также попадают в больницы с тяжелым течением COVID-19.

Вакцинированные от COVID-19 могут заразиться коронавирусом и передавать вирусную инфекцию окружающим. Привитые пациенты также попадают с "ковидом" в больницы, поэтому всем, кто получил прививки, тоже нужно оберегать себя от инфицирования.

Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думают, что не могут заразиться вирусом, а если заразятся, то тест можно не сдавать и вирус они не передают, а кроме того у них -" зеленый" свет с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда-угодно", — написал Тарас Жиравецький на своем канале в Telegram.

Медик подчеркивает, что вакцинированные от коронавируса люди также попадают в больницы с тяжелым течением COVID-19.

"Это очень важно сейчас всем помнить, потому что часто на этом акцента нет и все думают, что у них нет шансов попасть в больницу... Более 200 пациентов в больницах Львовщины — вакцинированные! Это действительно, менее 10% всех пациентов, которые сейчас лечатся, но жизнь каждого есть бесценной ", — резюмировал врач.

Напомним, ранее врач Тарас Жиравецький в интервью ТСН.ua рассказал, что вакцина от коронавируса не гарантирует, что человек не инфицируется, она только дает возможность перенести COVID-19 в более легкой форме.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более подробно о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости Украины: Сергей Дубров рассказал о важности вакцинации и течении болезни

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