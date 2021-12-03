"Сам попросил о встрече": подробности смерти директора Дома ученых во Львове, где произошла "голодная туса"

"Сам попросил о встрече": подробности смерти директора Дома ученых во Львове, где произошла "голодная туса"

Медики час пытались спасти жизнь директора Дома ученых, однако тот скончался.

В помещении Львовского городского совета 3 декабря умер директор львовского Дома ученых Роман Славитич. Он хотел встретиться с первым заместителем городского головы Львова Андреем Москаленко.

Об этом Москаленко написал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, к нему вечером, 2 декабря, позвонил по телефону Роман Славитич и сам попросил о встрече. Они договорились встретиться в помещении Львовского городского совета в 8 часов утра. Однако Роман Славитич пришел раньше и ожидал Андрея Москаленко.

"Моя коллега заметила, что он не очень хорошо выглядит и предложила стакан воды. Но он сразу потерял сознание. Работники вызвали скорую и начали оказывать первую помощь. Когда я пришел, начал помогать коллеге. Сразу после этого приехала скорая", — написал первый заместитель городского главы Львова.

Медики час пытались спасти жизнь директора Дома ученых, однако тот скончался. Роману Славитичу было 75 лет.

Напомним, на днях во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная эротическая вечеринка – "голодная блогерская тусса" в день траура. В День памяти жертв Голодоморов известный блоггер-миллионник Александр Залиско организовал роскошное празднование с элементами эротики в городском Доме ученых.

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, присутствовавший на "голодной блогерской тусе" как ведущий из-за смерти Романа Славитича, предложил всем подумать о "о легкости, с которой бросаем камни в других".

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