Садовый рассказал о последствиях ударов "Калибрамы" по Львову: "Это трагедия"

Во Львове в результате атаки ракетами "Калибр" погибли по меньшей мере четыре человека, но под завалами могут находиться люди. Удары по гражданской инфраструктуре города стали наиболее масштабными с начала полномасштабной войны.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал городской голова Андрей Садовый.

"Это трагедия. Это невозможно словами передать. С трех ночи мы все здесь, на месте. На самом деле, большое единение людей здесь. Одна у меня есть так сказать злоба. Здесь есть рядом очень хорошее укрытие. На время атаки в укрытии было только 5 людей. Люди проигнорировали атаки", — подчеркнул мэр Львова.

Несмотря на то, что силы ПВО сработали, есть повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, повреждения имеют около 60 помещений.

"Есть разрушение фактически двух домов. В зданиях вокруг вылетели окна. Разрушение офисного центра и общежитий Львовской политехники. Таких разрушений Львов еще не видел, если речь идет о гражданской инфраструктуре", — подчеркнул мэр.

Спасательная операция продолжается. Под завалами еще остаются люди. По его словам, "к сожалению, присутствия людей (живых — Ред.) там не слышно, ситуация сложная". Львовян, у которых пострадали квартиры, расселятся в гостиницах. Сумма нанесенного ущерба достигает десятков миллионов гривен, подчеркнул Садовый.

Андрей Садовый рассказал о последствиях ракетной атаки на Львов

В своем Telegram Садовый также сообщил, что по состоянию на 09:30 чрезвычайники продолжают поиски. В настоящее время 13 человек находятся в больнице. Разрушения имеют 35 домов. Серьезные поражения получили 60 квартир. Также повреждены 50 автомобилей.

"Завершили комиссию по чрезвычайным ситуациям возле домов, которые получили ракетные повреждения. Комиссия приняла решение выделить 100 миллионов на восстановление разрушенных жилищ", — подчеркнул Садовый.

Напомним, в ОВА рассказали о последствиях атаки по области ночью против 6 июля. Российская армия атаковала Львов с Черного моря ракетами "Калибр". Над регионом уничтожены семь ракет, но обломки наделали беды в нескольких районах. В частности, обломки рухнули во Львовском и Золочевском районах.

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