Садовый показал ужасные последствия ракетного удара россиян по Львову: фото, видео

В ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову и области. Там уничтожены частные дома львовян, а также детский сад.
Мэр Львова Андрей Садовый показал последствия ночного удара оккупантов по городу.
Соответствующие фото он разместил в своем Facebook.
На кадрах видно, что в результате ракетного удара по Львову 15 августа осталась огромная воронка глубиной девять метров и диаметром 20 метров.
По словам Садового, россияне попали в детский сад. Одна из российских ракет попала в детский павильон дошкольного учебного заведения.
Там вылетели все окна, а все детские кроватки усыпаны мелким стеклом.
Пострадали всего 40 домов. В некоторых из них выбило окна, однако некоторые остались без нескольких этажей. Они либо разрушены, либо выгорели дотла.
Сейчас всем пострадавшим оказывают первую помощь, в том числе относительно проживания.
В свою очередь, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук показал видео последствий из дрона.
"Еще одна ночь и еще больше террора. Массированный ракетный удар по украинским городам. Гражданские объекты, жилые дома, предприятия – вот против чего воюет агрессор. Спасатели ГСЧС работают и ликвидируют последствия обстрелов", — написал он в своем Twitter.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Ракета влупила в детский сад. Садовый о ночных обстрелах"
Напомним, ночью 15 августа армия Российской Федерации атаковала ракетами Львовскую область. В частности, во Львове, Суховоле и Ставчанах пострадали дома людей. Подробнее о последствиях ракетного удара оккупантов по Львову читайте в статье.
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