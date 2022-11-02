Садовый показал, как в школе Львова детям готовят еду на буржуйках и предупредил о сложном периоде

Садовый подчеркнул, что новая украинская реальность выглядит именно так.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в одной из школ города из-за проблем с электричеством еду детям готовили на буржуйках. Мэр города призвал жителей Львова быть готовыми к сложному периоду.

Об этом он написал в социальных сетях.

Мэр Львова рассказал, что в одной из львовских школ из-за проблем с электричеством пищу для детей готовили на буржуйках.

Садовый пояснил, что из-за регулярных обстрелов Украины такова новая реальность Львова.

"Системные обстрелы электроподстанций и ТЭЦ заставляют быть готовыми к нестандартным решениям. Буржуйки необходимы для того, чтобы в случае длительного пребывания в укрытии или отсутствии газа и электроэнергии была возможность согреться и приготовить пищу. Конечно, все это при соблюдении четких правил безопасности", — написал Садовый.

Фото: facebook/Андрей Садовой

Мэр Львова призвал местных жителей подготовить свои дома к зиме.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры

Российские террористы с начала октября наносят массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого было уничтожено 40% энергетических мощностей Украины. В частности, 10 октября после обстрелов 90% Львова остались без электричества и мобильной связи.

31 октября Зеленский сообщил, что российские террористы выпустили по Украине 55 крылатых ракет. Украинские защитники сбили 45 из них.

Путин признался в совершении военного преступления и заявил, что это "была частично месть из-за взрывов в бухте Черноморского флота". Также диктатор пригрозил украинцам, мол, "это еще не все, на что способна Россия".

Украинская разведка считает, что Россия и дальше будет уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Их цель – распространить панические настроения среди украинцев и дестабилизировать страну изнутри.

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