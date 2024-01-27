Садовый ответил, пойдут ли его сыновья воевать в ВСУ

Также он заверил, что по окончании своей каденции сам пойдет в армию.

Мэр Львова Андрей Садовый заверил, что пойдет воевать вместе со своими пятью сыновьями, но не сейчас.

Об этом он сказал в прямом эфире, отвечая на вопрос, почему ни один из его сыновей не находится в армии.

"Такие вопросы мне очень часто задают, чтобы уколоть. Буду откровенным, мы с Екатериной (женой – ред.) имеем 5 детей: Иван, 21 год, студент; Фаддей, 19 лет, студент; Михаил, Иосиф, Антоний являются школьниками. Прошу быть всем спокойными. Когда все закончат учебу и мы все с вами будем в армии, и я так же. И мои дети. Это ждет нас всех. Такой сегодняшний мир. Однако, разорвать учебу и идти воевать – не знаю, может так и будет, но мне как отцу немного внутри крутит", – сказал Садовый.

Также он заверил, что по окончании своей каденции сам пойдет в армию.

Отметим, что мэр Львова не уточнил, где учатся два его совершеннолетних сына. Однако ранее в СМИ писали, что совершеннолетние сыновья мэра Садового учатся, живут и работают за границей.

Раньше мы писали, кто из известных украинцев бросил все и ушел на войну.

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