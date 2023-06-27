"С секса начинается все": во Львовской ОВА провели тренинг для чиновников, из-за которого возник скандал (фото)

Во Львовской областной военной администрации в понедельник, 26 июня, провели тренинг "Все начинается с секса", из-за которого недавно возник скандал. Лекция должна была быть только для работников ОВА, но после огласки в Сети событие сделали открытым.

На тренинг пришли около 30 человек, сообщает Zaxid.net.

Руководитель аппарата Львовской ОВА Ирина Шурпяк рассказала, что они строят культуру чиновничества, где не должно быть дискриминации по каким-либо признакам. Она сказала, что тема лекции крайне актуальна и важна.

"ОВА – это тот уровень, на котором тоже есть работники и имеют разные вопросы. К нам не приходят люди, которые образованы во всех сферах. Более того, 50% наших работников – это люди до 40 лет. Я не уверена, что такая аудитория имеет все закрытые проблемы. Мы пригласили преподавательницу, которая подготовит нас к переходу от постсоветской культуры к проевропейской – культуре открытости, понимания и недискриминации", – отметила Ирина Шурпяк.

По словам лектора, психолога Елены Дмитриенко, она провела тренинг в ОВА на волонтерских началах. Она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, а образование сексолога завершит в 2024 году. Лектор отметила, что у нее есть разрешение на практику.

Ирина Шурпяк / Фото: zaxid.net

"Моя лекция здесь построена на том, чтобы было здоровое психоэмоциональное состояние в коллективе. Мы общаемся с европейскими и американскими политиками и очень хотелось бы интегрироваться в мировую культуру и этикет. Поэтому лекция об актуальных сегодня темах как сексизм, гомофобия, шейминг. Эти явления очень распространены. Даже недавний скандал, который произошел во Львовском медуниверситете, тому является свидетельством", – пояснила психолог.

Она рассказала, что названием лекции "Все начинается с секса", из-за которой раскритиковали событие, пыталась привлечь внимание и привлечь к мероприятию большее количество слушателей. По ее словам, на самой лекции больше обсуждений гомофобии, дискриминации и сексизма.

Елена Дмитриенко провела лекцию о сексуальном образовании в Львовской ОВА / Фото: zaxid.net

"Название лекции можно трактовать из нескольких понятий. Во-первых, это то, что мы все от половых отношений и все начинается с секса. У нас есть демографический кризис и название такое вопиющее, чтобы привлечь аудиторию. Во-вторых, половые отношения, гомофобия, гендер – это все относится к терминологии по сексуальному образованию", – сказала психолог.

Лекция продолжалась около 40 минут. Елена Дмитриенко разделила тренинг на несколько тем: противодействие сексизму, шеймингу, гомофобии и деловой этикет. В конце мероприятия присутствующие задавали вопросы.

Слушатели лекции о сексуальном образовании во Львовской области / Фото: zaxid.net

Напомним, после ряда скандальных закупок киевскими властями в соцсетях разразился новый скандал. Одна из пользовательниц рассказала в Facebook, что Львовская ОВА планирует организовать для своих сотрудников в рабочее время внутренний тренинг о сексе. Львовские чиновники прокомментировали запланированное мероприятие.

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