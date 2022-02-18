С переломом черепа и челюсти в реанимации: во Львове 25-летний отчим жестоко избил 7-летнего мальчика

С переломом черепа и челюсти в реанимации: во Львове 25-летний отчим жестоко избил 7-летнего мальчика

Мужчина уже неоднократно избивал ребенка, однако никаких обращений от матери, соседей или учителей в полицию не поступало.

Во Львове 25-летний мужчина жестоко избил своего 7-летнего пасынка. У мальчика диагностировали тяжелые травмы головы, челюсти, а также множественные гематомы.

Как рассказали в полиции Львовской области, сейчас ребенок в реанимации.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. О избитом ребенке правоохранителям сообщили медики одной из больниц Львова около 2:00 ночи.

Как рассказали врачи, к ним обратилась местная жительница с 7-летним сыном. Предварительно медики диагностировали у мальчика перелом свода и основания черепа, челюсти, а также множественные гематомы.

Выяснилось, что тяжелые травмы ребенку нанес отчим, 25-летний житель Львовского района.

Как установили правоохранители, мужчина неоднократно избивал ребенка, однако никаких обращений от матери, соседей или учителей школы, где учился мальчик, не поступало.

Полицейские задержали злоумышленника, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное 25-летнему мужчине грозит наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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