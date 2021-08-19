"С ним не было страшно даже в бою": на Донбассе от пули снайпера погиб 41-летний военный из Львова

"С ним не было страшно даже в бою": на Донбассе от пули снайпера погиб 41-летний военный из Львова

Боец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, которая дислоцируется в Яворове.

Сегодня, 19 августа, в зоне ООС на Донбассе от пули снайпера погиб 41-летний военный из Львова Василий Островский. В бойца остался маленький сын.

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"Горькие новости с зоны боевых действий: сегодня от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский", — сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Глава Львовщины отметил, что друзья павшего вспоминают Василия, как доброго и светлого человека, с большим и наполненным любви сердцем.

"Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою. Искренне сочувствую родным и и близким. Смерть каждого украинского воина — большая потеря для всего войска, нашей области и в целом для Украины. Вечная память", — написал Максим Козицкий.

Председатель Львовской райгосадминистрации Кристина Замула также сообщила о смерти военного и выразила соболезнования семье Василия Островского.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты. Склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память защитнику Украины!", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, по состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе в направлении Нооолександривкы. Российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил смертельное огнестрельное ранение.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм, сообщили в штабе ООС.

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