Со Львова в Киев вертолетом срочно доставили младенца: ребенок в тяжелом состоянии (фото)

В Киеве девочку должны прооперировать медики.
В четверг, 7 октября, со Львова в Киев срочно госпитализировали 9-месячную девочку с врожденным пороком сердца.
Об этом сообщили в львовском "Охматдете".
Состояние ребенка медики оценивают как крайне тяжелое. У нее диагностировали врожденный порок сердца — тетраду Фалло.
"Причину крайне тяжелого состояния диагностировали педиатры, а команда реанимации "Охматдета" стабилизировала ребенка, чтобы полет был максимально безопасным", — сообщили медики.
Ребенка уже доставили в Киев. В Центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины ее прооперируют.
Во Львовском областном центре медицины и катастроф добавили, что ребенок успешно перенес полет.
Напомним, трехмесячного младенца доставили в львовской больницы вертолетом.