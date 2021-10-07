Со Львова в Киев вертолетом срочно доставили младенца: ребенок в тяжелом состоянии (фото)

Со Львова в Киев вертолетом срочно доставили младенца: ребенок в тяжелом состоянии (фото)

В Киеве девочку должны прооперировать медики.

В четверг, 7 октября, со Львова в Киев срочно госпитализировали 9-месячную девочку с врожденным пороком сердца.

Об этом сообщили в львовском "Охматдете".

Состояние ребенка медики оценивают как крайне тяжелое. У нее диагностировали врожденный порок сердца — тетраду Фалло.

"Причину крайне тяжелого состояния диагностировали педиатры, а команда реанимации "Охматдета" стабилизировала ребенка, чтобы полет был максимально безопасным", — сообщили медики.

Фото: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Ребенка уже доставили в Киев. В Центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины ее прооперируют.

Во Львовском областном центре медицины и катастроф добавили, что ребенок успешно перенес полет.

Фото: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Напомним, трехмесячного младенца доставили в львовской больницы вертолетом.

Новости Украины: 3-месячного младенца вертолетом доставили во львовскую больницу

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